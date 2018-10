oonforte heeft afgelopen zaterdag een record gezet met het organiseren van een high tea voor ruim duizend huurders van de woningcorporatie. Woonforte organiseerde de high tea voor huurders in het kader van de Dag van het Huren en combineerde dit met de recordpoging.

De recordpoging werd gehouden in de tent die is opgebouwd voor het Alphense Oktoberfeest. De tent was groot genoeg voor alle huurders en lag op slechts een paar honderd meter afstand van winkelcentrum de Baronie, waar Woonforte is gevestigd.

Het huidige record bij Guinness World Records staat op 978 deelnemers. De komende weken wordt beoordeeld of Woonforte de titel echt te pakken heeft. Zo worden de videobeelden bekeken waarop alle deelnemers binnenkomen, de telmethodes gecontroleerd en de bevindingen van de stewards bekeken. "Het is afwachten: we hopen zo snel mogelijk bericht te ontvangen", aldus Woonforte.

Zelfs als de poging toch niet gelukt is, is deze dag voor Woonforte meer dan geslaagd. "We hebben namelijk 1.004 huurders een mooie dag bezorgd. Niet alleen met een high tea, maar juist door het contact met elkaar en de medewerkers van Woonforte. Want achter elke voordeur zit een mens. Daar was deze dag voor bedoeld: mensen die elkaar ontmoeten."