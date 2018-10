Bij de intocht van Sinterklaas in Alphen aan den Rijn zijn ook dit jaar gewoon zwarte pieten aanwezig. Dat meldt stichting Sint in Alphen, organisator van de lokale intocht.

Het besluit van NTR om alleen nog roetveegpieten bij de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal aanwezig te laten zijn, maakt daar geen verschil in.

"Onze pieten zijn bij de intocht nog steeds zwart. De belangrijkste reden daarvoor is dat er vanuit de Alphense samenleving geen bezwaren zijn gekomen over de zwarte pieten", stelt Wouter Kranenburg, voorzitter Sint in Alphen.

"Daarnaast hebben onze pieten niet de kenmerken waar tegen wordt geprotesteerd: geen krom accent, grote rode lippen of gouden oorringen."

Zwarte pieten ook in Alphense Sinterklaasjournaal

Ook in het Alphens Sinterklaasjournaal zijn enkel de zwarte pieten te zien. "In ons journaal hebben we altijd met zwarte pieten gewerkt. We zien op dit moment geen reden om dit aan te passen", laat Jeroen de Nie weten.

De intocht in Alphen vindt plaats op zaterdag 17 november. Het Alphense Sinterklaasjournaal begint al op 13 november.