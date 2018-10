Bij De Werf in Alphen aan den Rijn is gestart met de opbouw van de feesttent voor het Alphense Oktoberfeest. Bij de Rijnhaven wordt een grote 'Oktoberfesthalle' opgebouwd, waar op zaterdag 13 oktober de Alphense versie van het Oktoberfeest wordt gevierd.

Het feest vond de afgelopen jaren plaats in de Rijnstreekhal, een paar honderd meter verderop. "Op deze nieuwe locatie is alle ruimte om groots uit te pakken", aldus Sander Willemstein, één van organisatoren. "De Rijnstreekhal had de nodige beperkingen en bij een Oktoberfeest hoort natuurlijk een echte Festhalle, dus we zijn blij dat we dat dit jaar kunnen realiseren." Bovendien is het feest het eerste grote evenement op De Werf.

Het Alphense Oktoberfeest is inmiddels uitverkocht. De organisatie heeft onder andere Wolter Kroes, Snollebollekes, Lee Towers, de Gebr. Rossig en Helemaal Top weten te strikken voor het Alphense Oktoberfeest.