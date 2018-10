Het huishoudboekje van de gemeente Alphen aan den Rijn is keurig op orde. Dat meldde wethouder financiën Kees van Velzen tijdens de Alphense Begrotingsdag, de lokale versie van Prinsjesdag.

De begroting werd aangeboden aan Bas Wienbelt als vertegenwoordiger van de gemeenteraad.

Van de begroting van 329 miljoen gaat circa 300 miljoen vooral naar het sociaal domein en naar uitgaven als lantaarnpalen, stelt Van Velzen, die ook geld heeft voor 'nieuw beleid'. "Die onderwerpen komen aan bod tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad."

"Na een crisis van tien jaar is er nu een hoogconjunctuur", stelt Van Velzen. "Dat betekent niet dat we denken dat het goed blijft gaan. De brexit komt eraan, we hebben een overspannen woningmarkt, de rente gaat stijgen. Zolang het goed gaat in het land krijgen we er meer geld bij, maar zodra het minder gaat, komt er ook minder geld van het Rijk naar de gemeenten."

De Programmabegroting 2019-2022 wordt op donderdag 1 november door de gemeenteraad besproken in een openbare vergadering in het Alphense gemeentehuis.