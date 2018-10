Wethouder start onderzoek voor glasvezelnetwerk buiten stad Alphen

Wethouder Schotanus kon meteen aan de Alphense gemeenteraad melden, dat er een nieuwe aanbieder van glasvezelnetwerk is die veel ervaring heeft in de aanleg in buitengebieden en dat hier al contact mee is.

"We hebben wel de steun van minimaal de helft van de inwoners in de dorpen en in de buitengebieden nodig om dit aan te kunnen leggen", aldus de wethouder, die de partijen opriep om hun achterban hierover te informeren.

Het onderzoek naar hoe of wat wordt gedaan samen met de provincie, inwoners, ondernemers, dorpsoverleggen, LTO, Greenport en andere belanghebbenden.