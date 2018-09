Gemeente Alphen neemt motie aan om Regenboogstad te worden

Hoe noodzakelijk een betere sociale acceptatie van mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid is, werd onderstreept tijdens de behandeling van de motie van GroenLinks. Zowel Beter Alphen als SGP waren tegen de motie. De SGP noemde het 'triest'.

De opmerkingen van beide raadsleden veroorzaakten een golf van verontwaardiging onder de andere raadsleden. Iris van de Kolk (SP) eiste een hoofdelijke stemming, zodat het duidelijk werd dat dit de enige twee discriminerende raadsleden zijn.

Michel du Chatinier van de ChristenUnie onderstreepte dat de regenboog een teken van hoop is en: "Iedereen telt mee, dat staat ook in een aantal artikelen in onze Grondwet."

Burgemeester Liesbeth Spies nodigde iedereen uit om donderdag 11 oktober om 8.45 uur naar het Stadhuis te komen voor het hijsen van de Regenboogvlag tijdens de Nationale Coming Out Dag.

Gemeente wil dat Alphen tolerant is

De Alphense gemeenteraad wil dat Alphen aan den Rijn een tolerante gemeente is waarin iedereen telt. Wethouder Han de Jager (CDA) zal de intentieverklaring 'Regenboogsteden' ondertekenen, evenals inmiddels tientallen andere gemeenten.

Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt om Alphenaren met een andere seksuele geaardheid te ondersteunen en hun veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie te verbeteren.

Hierbij hoort een voorlichtingsprogramma voor de scholen. Ook zal een regenboogzebrapad, of een soortgelijk symbool, duidelijk zichtbaar in Alphen-Stad of in een of meer dorpen worden geplaatst.