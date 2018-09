Halloweenoptocht in centrum gaat door ondanks gekrompen budget

Initiatiefnemer van de Halloweentocht is Jeroen de Nie van stichting De Fantasie Compagnie en produceert. De Nie was eerder al betrokken bij de organisatie van de Halloweentocht. Hoewel het gekrompen budget een probleem was voor de organisatie van de afgelopen edities, ziet de 25-jarige De Nie toch mogelijkheden om het door te laten gaan.

"Uiteraard zal het niet zo groots zijn als de afgelopen jaren, maar het is een te leuk initiatief om te laten liggen. Daarnaast sluit het prima aan bij de plannen die we al hadden. De kosten, zoals bijvoorbeeld voor de vergunning, willen we vanuit De Fantasie Compagnie en stichting MAX wel op ons nemen."

Wel hoopt De Nie op de medewerking van ouders. "We zullen hoogstwaarschijnlijk een beroep moeten doen op ouders met de vraag om mee te lopen en de kinderen te begeleiden, zodat wij onze mensen op andere punten tijdens het evenement kunnen inzetten."

Snoepgoed voor jonge deelnemers

Op vrijdagavond 26 oktober wordt de Halloweenoptocht gehouden in het Alphense centrum. Tijdens het wandelen van de route door het stadshart krijgen de kinderen op diverse punten snoepgoed.

De optocht zal uiteindelijk over de Van Boetzelaerstraat naar de Olympiaweg leiden, waar bij stichting MAX een horrordisco wordt gehouden voor de deelnemers.

"De details zijn we nog aan het uitwerken, maar langzaam begint het vorm te krijgen!", aldus De Nie.