Sluizeman is uitgeroepen tot provinciewinnaar van Nationale Haringtest

De Nationale Haringtest kent geen landelijke winnaar, maar twaalf provinciale winnaars.

Bij de Kibbeling Cup en de AD Haringtest presteerde Visspecialist Sluizeman ook goed. Maar winst was voor eigenaren Jack en Angelique Hendriks niet vanzelfsprekend. "Omdat we de Kibbeling Cup ook al hadden gewonnen, hadden we niet gedacht dat we dit keer weer dat geluk zouden hebben. Zeker niet omdat we het opnamen tegen goede concullega's", zegt Angelique Hendriks.

Naar aanleiding van de winst bedachten Jack en Angelique een nieuw gerecht voor de door hun georganiseerde proeverij dit weekend. De proeverij is een nieuw evenement bij Visspecialist Sluizeman, maar moet vaker worden georganiseerd. Angelique: "De volgende editie zal vlak voor de kerst plaatsvinden."