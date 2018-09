Blikseminslagen teisteren Alphen aan den Rijn: verwoeste schoorsteen en boom

De brandweer zette een hoogwerker in om dakpannen te verwijderen en recht te leggen. De door de blikseminslag verwoeste schoorsteen is verwijderd.

In de Jongkindt Coninckstraat in Alphen aan den Rijn is woensdagochtend een boom gestript door blikseminslag. Buurtbewoners zagen hoe de boom getroffen werd door de bliksem en anderen hoorden een harde klap.

De brandweer is momenteel ter plaatse en houdt de boom in de gaten. Ook in een huis in de Jongkindt Coninckstraat is de bliksem ingeslagen. Dit zorgde voor schade aan de bekabeling van de meterkast.