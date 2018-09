Pepernotenfabriek opent pop-up winkel in centrum Alphen

Eigenaar Oscar de Lange vertelt dat Alphen aan den Rijn niet de voorkeur had voor een vestiging, maar vanwege de mooie locatie was de keuze makkelijk te maken. "Het is voor ons ook spannend. We doen het heel goed in het noorden en het zuiden van het land, maar zijn weinig vertegenwoordigd in Zuid-Holland."

Ook is eigenaar de Lange enthousiast geworden over de ligging van Alphen, "veel mensen uit de omtrek komen naar alphen. We verwachten een goede aanloop."

De Pepernotenfabriek rekent op een recordomzet dit jaar. Dit jaar gaat de fabriek meer dan 35 winkels openen. "Over de volle linie van het assortiment is er groei, maar vooral de bijzondere smaken chocoladepepernoten doen het erg goed", laat het bedrijf weten.

Het gaat om een pop-up winkel, de winkel zal tot begin januari 2019 geopend zijn.