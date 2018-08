Scholieren voortaan zonder rugzak in Alphense supermarkt Hoogvliet

Vanaf de sigarettenbalie houdt het personeel toezicht op de ingang en de tassenbox.

"Wij hebben gemerkt dat grote groepen scholieren in pauzes en tussenuren zorgen voor overlast en meer winkeldiefstal", aldus een woordvoerder van Hoogvliet.

Hoogvliet verwacht medewerking van de scholieren en heeft de scholen gevraagd hun leerlingen te informeren over het nieuwe beleid.

Tot nu toe wordt de tassenbox alleen bij de Hoogvliet in de Julianastraat getest. In veel vestigingen geldt al dat scholieren in kleinere groepjes of in tweetallen de winkel mogen betreden.