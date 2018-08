Internationale polsstokspringwedstrijd op het Rijnplein in Alphen

De Urban Pole Vault Series heeft als doel om atletiek en met name het polsstokhoogspringen naar de mensen te brengen, vandaar dat het Rijnplein de locatie is voor dit evenement. De Nederlands Recordhoudster Femke Pluim, lid van de lokale vereniging AAV'36, Nederlands en Europees kampioen meerkamp Eelco Sintnicolaas en Nederlands recordhouder polsstokhoogspringen Menno Vloon zijn de bedenkers van de competitie.

Op vrijdag 7 september komen Nederlands kampioen Killiana Heymans en Belgisch kampioen Aurélie de Ryck in actie, maar onder andere ook het Nederlandse talent Anita Karregat en de Duitse talenten Anna Sailer en Anne Berger.

Initiatiefnemer Femke Pluim kan zelf niet springen door een voetblessure: "Helaas heb ik van de week van de medische staf te horen gekregen dat ik niet mag springen tijdens de Urban Pole Vault Series. Hier baal ik enorm van, want wat is er mooier dan op je eigen evenement in je eigen stad te presteren." Pluim kijkt nog wel uit naar het evenement. "We organiseren dit samen met mijn vereniging AAV'36, dus ik ben zeker aanwezig. Daarnaast springen veel vrienden van mij en wil ik graag de jeugd helpen die ook komt springen. Zelf meedoen doen we dan wel volgend jaar."

Lokale jeugd

Bij de mannen springen onder andere Eelco Sintnicolaas, de nummer twee van het NK Sam Kranse en het talent bij de jeugd Marnix Kolkman.

Tussen 15.00 en 16.00 uur krijgt de lokale jeugd kans om de hoogte in te gaan. Daarna is het de beurt aan de profs, die tussen 17.00 en 20.00 uur het stokje overnemen.