Alphense basisscholen starten nieuw schooljaar met bellen blazen

De basisscholen de Populair, de An Noer en het Prisma doen mee aan de campagne "Wij gaan weer naar school". Dinsdagochtend om 08.15 uur was wethouder Van Velzen aanwezig bij de Boskoopse school de Populier om het nieuwe schooljaar in te luiden. Woensdag bezoekt wethouder Van Velzen nog de An Noer en het Prisma.

Veilig Verkeer Nederland heeft sinds maandagochtend de algehele campagne "Wij gaan weer naar school" gestart, met herkenbare illustratie van de wereldberoemde tekenaar Dick Bruna. Hiermee wil de VVN extra aandacht vragen aan de automobilisten en andere weggebruikers voor schoolgaande kinderen.

De kans op een ernstig ongeluk bij kinderen van twaalf jaar is direct na de zomervakantie namelijk bijna twee keer zo groot als in de rest van het jaar. Kinderen zijn vol van vakantieverhalen en spanning voor het nieuwe schooljaar en moeten misschien een nieuwe route naar school fietsen of lopen.