Vrachtwagen achtergelaten en in brand gestoken nabij Alphen

Getuigen zagen zaterdagnacht een auto wegrijden vanaf de Korteraarseweg en kort daarna troffen zij een vrachtwagen aan die volledig in de brand stond.

De brandweer die snel ter plaatse was kon niet voorkomen dat de vrachtwagen volledig uitbrandde. De vlammen waren in de hele omgeving goed te zien.

De forensische opsporing zal zaterdagochtend onderzoek gaan doen op het plaatsdelict in de hoop meer informatie te krijgen over de dumping van de vrachtwagen. Ook is er nog niet bekend of er een lading in de oplegger stond.