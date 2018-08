VakantieSpel 2018 afgesloten met vuurwerkshow en lichtjesparade

Naast de leiding en deelnemers waren ook de ouders welkom om de shows en afsluiting te bekijken. Het avondprogramma was iets ingekort vanwege de slechte weersverwachting. Op het programma stond achtereenvolgend de VakantieSpelshow, een optreden van Magic Unlimited, de Vuurwerkshow en LichtjesParade.

Voordat het avondprogramma van start ging, was er een calamiteitenoverleg tussen de politie, organisatie en EHBO over het wel of niet door laten gaan van de vuurwerkshow. De vuurwerkshow zou de feestelijke knaller van de leukste week van de vakantie moeten worden.

Zowel deelnemers als toeschouwers en de leiding was extra warm aangekleed en had poncho's of regenpakken mee. Ook de LichtjesParade ging door en iedereen was vrolijk gekleurd en verlicht versierd.

Speciale reünie voor vrijwilligers door jaren heen

Speciaal voor de jubileumeditie hield het VakantieSpel vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur op de Dagcamping een reünie voor de vrijwilligers door de jaren heen. "Een gezellig samenkomen om eens rustig bij te kletsen over al die jaren VakantieSpel onder het genot van een hapje en een drankje", aldus het VakantieSpel.

Alphenaren die de afgelopen jaren hebben deelgenomen als leiding, staf, kleurtroep, commissielid of op een andere manier hebben bijgedragen konden zich eerder al opgeven voor deze reünie.