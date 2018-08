Jonkman (54) nieuwe wijkagent in Alphen aan den Rijn

De wijk van Jonkman beslaat onder andere uit het Groenoord(ziekenhuis), de Botenbuurt, de Feministenbuurt, de oude Ambachtenbuurt, de Stromenbuurt, de Gnephoek, Máximabrug en de Landlustweg.

Jonkman is een geboren Rotterdammer, maar woont al jaren in Alphen aan den Rijn. Hij heeft bijna tien jaar gewerkt als allround hoofdagent in Schiedam en was eerder wijkagent in de Rotterdamse wijken Kralingen en Crooswijk.

De wijkagent streeft ernaar om binnen een jaar de wijk op zijn duimpje te kennen. Ook zoekt hij nog vaste plekken waar hij mensen kan ontvangen om vragen te beantwoorden.