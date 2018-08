Richard Middelraad (D66) stopt als gemeenteraadslid

In een verklaring laat Middelraad weten dat hij door onvoorziene persoonlijke omstandigheden in september zal verhuizen naar de gemeente Midden-Delfland. Door het verhuizen naar een andere gemeente is het niet langer mogelijk om raadslid te zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Fractievoorzitter Inge Prins laat weten teleurgesteld kennis heeft genomen van de beslissing van Middelraad. "Richard was een enorm betrokken raadslid. Hij heeft de afgelopen jaren de portefeuilles op het sociale domein, zorg, welzijn en jeugd, met verve ingevuld. Hij heeft enorm veel kennis en ervaring op dit dossier, dat zullen we enorm gaan missen. Maar bovenal gaan we een fijn fractielid missen", aldus Prins.

Maurits de Vries zal de vrijgekomen raadszetel gaan invullen. De Vries was de afgelopen jaren als commissielid actief voor de D66-fractie.

De beëdiging zal plaatsvinden in de raad van 27 september.