Gemeente Alphen aan den Rijn krijgt 'tiny forest'

Alphen aan den Rijn Politie helpt verdwaalde fietser uit Oegstgeest die per ongeluk naar Alphen fietste De politie uit Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van maandag op dinsdag een verdwaalde fietser geholpen. De fietser uit Oegstgeest had een feestje in Leiden, maar was hierna de verkeerde kant opgefietst. In plaats van Oegstgeest, eindigde hij in Alphen aan den Rijn.