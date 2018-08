Huttenbouw verzamelt voldoende hout voor evenement

Alphen aan den Rijn

Tandartspraktijk KIES zoekt getuigen van inbraak

Nog onbekende daders hebben in de nacht van dinsdag op woensdag in gebroken bij tandartspraktijk KIES in Alphen aan den Rijn. De inbrekers hebben zichzelf tussen 3.00 en 3.30 uur toegang verschaft tot de praktijk en een rommel achtergelaten.