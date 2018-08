Alphen aan den Rijn Verwarring over brief van huurdersraad Woonforte Woonforte legt uit dat per abuis een brief van Woonforte, gericht aan de huurdersraad, door de huurdersraad is doorgestuurd naar alle huurders. In deze brief legt Woonforte de afspraken rondom de verlaging van de servicekosten formeel vast.