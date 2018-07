Alphen aan den Rijn Toch weer negatief zwemadvies voor de Zegerplas Het negatief zwemadvies voor de Zegerplas in Alphen aan den Rijn is toch weer van kracht. De waarschuwing ging vrijdag in, maar werd donderdag weer ingetrokken. Op 27 juli meldde de Omgevingsdienst dat er toch weer een negatief zwemadvies geldt in verband met blauwalg.