Alphenaren beslissen mee over invulling van leegstand in centrum

Alphen aan den Rijn Overlast door bewoners in appartementen bij winkelcentrum Herenhof Bewoners van de appartementen bij winkelcentrum Herenhof in Alphen aan den Rijn ondervinden sinds kort veel overlast. In een mail meldt verhuurder MVGM dat het gaat om te harde muziek, stankoverlast door huisdieren en vervuiling. Tevens is er menselijke ontlasting en bloed aangetroffen in de trappenhuizen.