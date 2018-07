Voor november beslissing over nachtelijke sluiting huisartsenpost Alphen

Alphen aan den Rijn Huisartsenposten in Alrijne Leiderdorp en Alphen aan den Rijn sluiten in 2018 De huisartsenposten in de Alrijne-ziekenhuizen op de locaties Alphen aan den Rijn en Leiderdorp, gaan in de loop van volgend jaar in de nachtelijke uren dicht. Iedereen in de regio moet dan naar de huisartsenpost in het LUMC.