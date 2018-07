Overlast door bewoners in appartementen bij winkelcentrum Herenhof

Alphen aan den Rijn Eigenaar van achtergelaten hond bij station is bekend Afgelopen weekend werd een hond door haar eigenaar achtergelaten bij het station in Alphen aan den Rijn. De man vroeg iemand om even op zijn hond te passen, maar keerde daarna niet meer terug. De dierenambulance meldt dat nu bekend is wie de eigenaar van de hond is.