Alphen aan den Rijn Politieteam Alphen aan den Rijn krijgt tien extra agenten Het politieteam in Alphen aan den Rijn krijgt er de aankomende jaren tien agenten bij. In totaal komen er in Nederland ruim 1100 agenten bij, waarvan er tien in Alphen aan het werk gaan. Hieronder zijn ook vier extra wijkagenten.