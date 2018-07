Gemeente laat ruimere openingstijden fastfood onderzoeken

Alphen aan den Rijn VVD kan aantijging over jeugdzorg niet onderbouwen In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 juli werd op verzoek van de VVD gesproken over vermeende wachtlijsten in de Alphense jeugdzorg. Volgens wethouder Han de Jager zijn deze er niet. De VVD was ook niet in staat of bereid om bewijsstukken te overleggen.