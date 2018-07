VVD kan aantijging over jeugdzorg niet onderbouwen

Het debat donderdagavond ging over een 'gerucht' van wachtlijsten van meer dan drie maanden bij de lokale jeugdzorgaanbieder Go! voor Jeugd. De aanvrager, Bas van Polanen van de VVD, kon of wilde deze aantijging niet onderbouwen met achterliggende stukken of concrete voorbeelden. Het bleef bij: "Een vertegenwoordiger van Go! voor Jeugd heeft gemeld dat er wachtlijsten zijn. Het is geen incident. Er is een structureel probleem."

Dat de VVD geen onderbouwing wilde geven, viel bij verschillende fracties verkeerd. "Wij nemen het de VVD kwalijk dat zij liever politiek bedrijft dan dat ze opening van zaken geeft aan de wethouder die twee weken geleden heeft gevraagd om welke incidenten het gaat. Als je klachten voor je houdt, bereiken wij niets. We moeten deze delen om als dat nodig is een structurele oplossing te zoeken", aldus Marjon Verkleij (CDA).

Wethouder Han de Jager legde opnieuw uit dat Go! voor Jeugd een hele nieuwe organisatie is, die in januari van dit jaar is begonnen met de hervorming van de Alphense jeugdzorg. "Ja, wij krijgen ook klachten. Daarbij moet er duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen incidenten en structurele problemen. Bijvoorbeeld het aantal mensen op bepaalde locaties moest worden aangepast, omdat de inschatting vooraf anders was dan nu in de praktijk nodig blijkt te zijn. En nee, nog niet alles is ingeregeld."

Geen wachtlijsten

Over de wachtlijsten is te melden dat deze er niet zijn. "Door de compleet andere manier van werken is er geen wachtlijst. Er wordt binnen een week contact opgenomen. Een aanmelding moet binnen vier weken in behandeling worden genomen. Professionals gaan aan de slag met de kinderen of het hele gezin. Er komen voortdurend voortgangsrapportages. Eind van dit jaar is er een uitgebreid onderzoek beschikbaar waarin de vraag 'hoe lang duurde het voordat u hulp kreeg' uitgebreid aan de orde komt." Ook dit had De Jager eerder uitgelegd in de raadsvergadering van 28 juni.

De VVD heeft alles uit de kast getrokken en een interpellatiedebat aangevraagd over de vermeende wachtlijsten. Normaal gesproken wordt een dergelijk debat gevoerd als er iets heel ernstigs aan de hand is. Toen het laatste interpellatiedebat in Alphen werd gevoerd zijn uiteindelijk twee wethouders, Hans Groen in't Wout en Paul Schings, alsmede burgemeester Wim de Gelder gesneuveld. Dat ging eind 2011 over grootschalige misstanden rond de renovatie van de Lage Zijde.