Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen in Alphen aan den Rijn met bijna 25 procent gedaald Het aantal verkochte woningen in het tweede kwartaal van dit jaar is in Alphen aan den Rijn met bijna 25 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Alleen in Woerden en in Lelystad was er een grotere daling.