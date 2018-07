'Alcohol verboden'-bordjes geplaatst in centrum Alphen aan den Rijn

"Dit is een uitvoering van de APV. Daarin is opgenomen dat het centrum een alcoholvrij gebied is. Uiteraard mag er wel op terrassen alcohol geschonken en gedronken worden, maar niet in het openbaar gebied", aldus een woordvoerster van de gemeente.

In het Alphense centrum is het verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij je te hebben.