Treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Gouda gestremd door 'brandje'

Bij het maaien van een berm bij het spoor heeft de grasmaaier per ongeluk de bovenleiding geraakt. Dat veroorzaakte vonken, die leidden tot een bermbrand. Het vuur was snel geblust, maar het repareren van de bovenleiding duurde tot na de spits.

Het incident gebeurde ter hoogte van de spoorwegovergang bij het Paddegat in Boskoop. De bermmaaier had een van de maaiarmen per ongeluk omhoog staan.

Een trein in de buurt strandde. De reizigers die in die trein zaten zijn per bus verder vervoerd. Er rijden stopbussen tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop, Boskoop Snijdelwijk, Waddinxveen Noord, Waddinxveen, Waddinxveen Triangel en Gouda.

Rond 19.00 uur reden de treinen weer volgens dienstregeling.