Politie en McDonalds Alphen aan den Rijn organiseren 'Koffie met een Cop'

Koffie met een Cop geeft Alphenaren de mogelijkheid om in gesprek te gaan met agenten in de buurt, terwijl ze samen een kop koffie drinken. Het concept geeft de mogelijkheid voor burgers om over uiteenlopende zaken in gesprek te gaan met de politie, maar ook om bijvoorbeeld ongerustheid uit te spreken, politie meer te betrekken of om advies in te winnen.

De eerste editie vindt plaats op donderdag 5 juli, tussen 11.00 en 12.00 uur bij het McDonald's Restaurant in het Alphense centrum aan het Rijnplein. Daarna volgen er meer data.