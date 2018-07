Brandweer haalt persoon uit water Heimanswetering in Alphen

De persoon werd aangetroffen ter hoogte van de Van Oordtkade, waar voorbijgangers de man zagen drijven. Duikers van de brandweer hebben de persoon uit het water gehaald en de hulpdiensten zijn overgegaan tot reanimatie.

De duikploeg heeft nog enige tijd gezocht in de Heimanswetering om uit te sluiten dat meerdere personen te water zijn geraakt. Inmiddels zijn zij gestopt met zoeken. De brandweer meldt dat uit camerabeelden is gebleken dat een persoon te water is geraakt. Het is nog niet bekend waarom de man in het water terecht is gekomen.

In het water is door duikers een rolstoel aangetroffen. Het is nog onduidelijk of de rolstoel aan de man toebehoort.