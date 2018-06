Raad van State geeft geen groen licht voor bouw woonwijk Rijnpark

Alphen aan den Rijn Politie in cassatie in zaak over schietdrama Alphen aan den Rijn De politie gaat in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag in de zaak over het schietdrama in Alphen aan den Rijn. Het hof heeft in maart bepaald dat de politie gedeeltelijk schuld heeft aan het schietincident.