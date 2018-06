Alphen aan den Rijn Politie gaat door met extra toezicht in winkelcentrum de Baronie De politie gaat door met de controles in winkelcentrum de Baronie. Het extra toezicht is eind mei gestart naar aanleiding van klachten van winkelend publiek, ondernemers en omwonenden, voornamelijk over de fietsers en scooterrijders in het gebied.