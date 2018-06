Alphense kunstenares Petra Jobse overleden

Alphen aan den Rijn

Dronken automobilist (19) botst op lantaarnpaal Prins Bernhardlaan

Een 19-jarige automobilist is afgelopen zondagochtend tegen een lantaarnpaal op de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn gebotst. Bij het afnemen van een blaastest blies de man 510 ug/l, dit is twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol.