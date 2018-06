Alphen aan den Rijn krijgt vijf extra wijkagenten

Spies is blij met de beslissing en noemt het een goede keuze. "Dit is een langgekoesterde wens van Alphenaren en ook van mij persoonlijk", aldus de Alphense burgemeester. Ook politieteams in de regio zoals Kaag en Braassem-Nieuwkoop krijgen er vijf fte's bij.

De beslissing om extra agenten aan het basisteam van Alphen toe te voegen ziet Spies als erkenning dat dit district onderbezet is. "We wonen in een landelijk en uitgestrekt gebied, dan kan het soms even duren voor een agent ter plaatse is. Met deze toevoeging komen we in de buurt van de norm van één agent per vijfduizend inwoners.".