Alphen aan den Rijn Intocht Sinterklaas in Alphen dit jaar op 17 november De intocht van Sinterklaas in Alphen aan den Rijn zal dit jaar op zaterdag 17 november plaatsvinden. Ook dit jaar wordt de intocht georganiseerd door Sint in Alphen, onderdeel van Stichting Vakantiespel in opdracht van het Alphense centrum.