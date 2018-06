Twee broers uit Utrecht aangehouden voor financiering terrorisme

De twee broers worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam.

Het trio zou vanuit Nederland geld hebben gestuurd naar twee broers van de Utrechtse broers, die vermoedelijk zijn uitgereisd naar Irak en Syrië om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Deze mannen staan op de nationale sanctielijst terrorisme. De vrouw uit Alphen aan den Rijn is de ex van een vijfde broer, die ook was uitgereisd maar in december 2016 is teruggekeerd en vastzit.

In totaal heeft het drietal enkele duizenden euro's naar de twee broers gestuurd.

Woningen

De FIOD kwam in actie na een melding van ongebruikelijke geldtransacties. De woningen van de drie in Alphen aan den Rijn en Utrecht zijn doorzocht, hierbij is administratie meegenomen. Bij een van de broers is ook een vuurwapen met munitie gevonden.

Geld dat familieleden overmaken aan uitreizigers kan worden gebruikt voor de financiering van de gewelddadige jihad en dat is strafbaar.