Kunstenaar schildert verkeerd vliegtuig op oorlogsmonument Alphen aan den Rijn

Het afgebeelde vliegtuig zou niet de in 1944 neergestortte Halifax zijn, maar een ander type. Kunstenaar Joost Zwanenburg, verantwoordelijk voor de beschildering, geeft Bombeeck gelijk.

''Ik vind het knap van meneer Bombeeck dat hij het verschil ziet'', zegt de kunstenaar. ''Tijdens de opening van het monument waren allerlei veteranen aanwezig. Geen van de veteranen zag dat het een ander vliegtuig was dan de Halifax. Het gaat dan ook om kleine details.''

Zwanenburg tekende een ander type van het vliegtuig, nadat hij via Google had gezocht naar afbeeldingen van de Halifax. ''Ik had afbeeldingen doorgestuurd gekregen, maar die waren niet mooi schilderbaar. Ik zocht naar een mooiere lichtval. Die vond ik, maar nu blijkt dat het vliegtuig op de foto niet de Halifax is.''

Aanpassen

De kunstenaar gaat de beschildering zo snel mogelijk aanpassen. ''Misschien morgen al, als ik tijd heb. Lukt dat niet, dan zorg ik dat de Halifax voor het einde van het weekend in ere is hersteld.''

Ergens vindt Zwanenburg het jammer dat hij aanpassingen moet doen aan het monument. ''Hij wordt er wel minder mooi van. De Halifax is lomper dan het type dat ik schilderde.''

Twee Bachs

Het incident met het Alphense monument doet Zwanenburg denken aan de keer dat hij een ontwerpfout maakte bij de beschildering van een muur. ''Ik zou acht componisten op een muur schilderen. Maar in het ontwerp tekende ik per ongeluk twee keer Bach. Een oude versie en een in zijn jonge jaren. Daar kwam ik gelukkig achter voor ik begon met schilderen.''

Zwanenburg grinnikt. ''Dat is het risico van het vak, vind ik. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen, maar ik moet werken met foto's en ben er zelf niet bij geweest. Dat is soms lastig.''