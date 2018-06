Opnieuw Junioren Symfonieorkesten Spektakel in Archeon

Alphen aan den Rijn Twee weekenden de Stad van Sinterklaas bij Archeon In het weekend van 25 en 26 november en 2 en 3 december is in Archeon de Stad van Sinterklaas te vinden. Tijdens deze dagen brengen Sinterklaas en zijn pieten een bezoek aan de middeleeuwen van het museumpark in Alphen aan den Rijn.