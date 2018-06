Draaiorgelpaard Nelis op 35-jarige leeftijd overleden

Volgens de beheerders wilde de 35-jarige Nelis niet meer eten en drinken, lag veel en kwam moeilijk in de benen. Om die redenen, in combinatie met de hoge leeftijd, is besloten om het paard in te laten slapen.

Nelis werd op 3-jarige leeftijd gekocht door draaiorgelman Koos om voor het stadsorgel te lopen. "Toen ik haar kocht was ze nog heel vervelend, we hebben haar alles moeten leren", aldus Koos. "Maar uiteindelijk was ze zo braaf als wat en erg geliefd door de Alphenaren."

Nelis heeft 23 jaar op zaterdag voor het draaiorgel gelopen in het Alphense centrum tot ze te oud werd. "Toen heb ik samen met de Marja en André een deal gemaakt dat ze op de kinderboerderij mocht blijven staan waar ze van haar welverdiende pensioen heeft kunnen genieten."

Enkele weken geleden overleed Henk, het maatje van Koos. Ook Henk was onlosmakelijk verbonden met het draaiorgel. "Het is haast alsof het zo heeft moeten zijn. Een fijn idee om te bedenken dat ze nu weer samen zijn", vindt Koos.