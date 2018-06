Alphen aan den Rijn wil geen plastic verpakkingen

Er is al jaren getouwtrek met de verpakkingsindustrie meldt wethouder Maat en dat zint hem niet. "De bedoeling is dat er of een behoorlijke financiele prikkel komt of dat er goede wet- en regelgeving komt om de verpakkingsindustrie te dwingen dit probleem op te lossen."

Maat is het een doorn in het oog dat de verpakkingsindustrie het enerzijds laat bij aan tafel zitten bij onderhandelingen en anderzijds met individuele gemeenten in gesprek is. Ondertussen verandert er volgens hem niets.

"Dertig procent van het verpakkingsmateriaal kan niet hergebruikt worden. Dat ligt grotendeels aan de manier waarop het is gemaakt. Een voorbeeld is de doordrukstrip van kauwgum waar we het metaal niet uit kunnen krijgen."

Hoewel Maat vindt dat gemeenten en winkeliers ook andere maatregelen moeten nemen, wil hij dat de "bron van alle ellende", dat is de verpakkingsindustrie, zich bewust wordt van de omvang van het probleem.