Herinneringsbank neergestorte Halifax wordt woensdag onthuld

Kunstenaar Joost Zwanenburg heeft de bank beschilderd.

De Halifax was in de nacht van 16 op 17 juni in 1944 op de terugweg richting Engeland vanaf een bombardement in Duitsland. Het vliegtuig is onderweg aangeschoten en haalde de Noordzee net niet. De piloot probeerde een noodlanding te maken parallel aan de Oude Herenweg in Alphen aan den Rijn. Daarbij had hij de Dijksloot over het hoofd gezien. De Halifax boorde zich in de dijk en de zevenkoppige bemanning overleefde de crash niet.

De crash van het vliegtuig dat zich in de Dijksloot boorde bij het huidige winkelcentrum Herenhof, is door veel ooggetuigen gezien. Een van hen is Gerrit Vos (links op de foto), die na jaren van onderzoek samen met dochter Anjo Duijker, Jarno Haze en Rob Whetley de achtergrond van de missie en de bemanningsleden heeft achterhaald.

Alphense geschiedenis

Vos wil al jaren dat de bemanning een goede gedenkplaats krijgt. "Straks is er niemand meer die dit nog weet. Dat zou zonde zijn, want het is wel een stukje Alphense geschiedenis."

De onthulling van het informatiebord en de herinneringsbank vindt woensdag om 10.30 uur plaats. Wethouders Kees van Velzen en Leo Maat, Gerrit Vos, Anjo Duijker, Joost Zwanenburg en leerlingen van basisschool De Mare zullen bij de onthulling aanwezig zijn.