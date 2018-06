Natuureiland Pampus over twee weken open

Alphen aan den Rijn OM eist vijftien maanden cel tegen Alphense basisschooldirecteur voor ontucht Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag vijftien maanden cel geëist tegen de 33-jarige Khalid T. voor ontucht met een destijds dertienjarig meisje. T. is ex-directeur van de islamitische basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn en voormalig PvdA-gemeenteraadslid in Gouda.