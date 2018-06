Hulpdiensten zoeken vermiste man in Zegerplas

Omstreeks 5.40 uur kreeg de brandweer de oproep om met twee duikteams en twee boten naar de Zegerplas te komen voor een zoekactie. De politie had een melding gekregen van een verontruste vrouw die door haar man was gebeld dat hij het water in was gefietst, in de omgeving van de Zegerplas.

Vanaf de kant en het water is er gezocht naar de vermiste man, na enige tijd werd hij in het riet aangetroffen in de omgeving van de plas.

De man is onderzocht door de ambulance dienst en maakt het goed.