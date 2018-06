Alphen aan den Rijn Bovengemiddeld veel gebreken in nieuwbouwwoningen Alphen aan den Rijn Bovengemiddeld veel nieuwbouwwoningen in Alphen aan den Rijn hebben gebreken erin zitten. Het landelijk gemiddelde komt uit op 21 bouwfouten per woning, in gemeente Alphen aan den Rijn komt het gemiddelde uit op 26,7.