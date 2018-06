Nieuwe staking streekvervoer in Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn Kostenraming voor nieuwbouw Moluks wijkcentrum Na jaren van touwtrekken tussen gemeente Alphen aan den Rijn en Moluks buurthuis Kaju Putih is in september 2017 een akkoord getekend voor nieuwbouw. Deze is echter nog niet in zicht. De gemeente is bezig met een nieuwe kostenraming, omdat de nieuwbouw duurder wordt dan gepland.