Oppositiepartijen willen gemeentepublicatie terug in Groene Hart Koerier

Het argument om de publicatie 'Week in Beeld' van gemeente Alphen aan den Rijn in de Groene Hart Koerier te plaatsen, is dat de lokale weekbladen niet goed genoeg worden verspreid en gelezen.

Verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Schotanus legt uit dat dit niet correct is: "De uitgever van Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier voldoet aan de voorwaarden. Ook de bezorging voldoet hieraan."

Fractievoorzitter van Nieuw Elan, André de Jeu, voegt hieraan toe: "De bladen worden wel verspreid. Als de dorpsbewoners deze niet lezen, is dat een ander probleem."

Verspreidingskanaal

Schotanus vindt dat de Groene Hart Koerier bij de volgende mogelijkheid gewoon mee kan dingen om door de gemeente als verspreidingskanaal te worden gebruikt. "We hebben een contract afgesloten en daar gaan we niet aan tornen. In 2019 gaan we opnieuw op zoek en in 2020 sluiten we een nieuw contract af."

Het is overigens zo dat de Groene Hart Koerier het gemeentelijk nieuws gewoon kan publiceren door dit over te nemen van de gemeentelijke website. De crux lijkt te zijn dat er dan uiteraard geen contract en dus geen betaling is.

Rijnwoude

In het verleden werden gemeentelijke publicaties van de voormalige gemeente Rijnwoude in de Groene Hart Koerier geplaatst. Dit blad, gemaakt door vrijwilligers, werd vooral gelezen in Koudekerk en Hazerswoude. Na de fusie is een Europese aanbesteding gedaan voor gemeentelijke publicaties in huis-aan-huisbladen.

Deze is gewonnen door de (huidige) Persgroep, daarom wordt "Week in Beeld'"in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier geplaatst. De gemeente is niet verplicht om publicaties in print te doen, online is voldoende.