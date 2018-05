Vrachtschip ramt brugdek Albert Schweitzerbrug

Alphen aan den Rijn SamenLoop voor Hoop gestart in Park Rijnstroom De SamenLoop voor Hoop is zaterdag van start gegaan in Park Rijnstroom in Alphen aan den Rijn. De openingsceremonie van de 24-uurs wandelestafette werd gegeven door burgemeester Liesbeth Spies, door op de grote gong te slaan.