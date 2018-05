Alphen aan den Rijn Honden ziek geworden na spelen in sloot hondenspeelpark Met ingang van donderdag is er een negatief zwemadvies afgegeven voor de sloten van Hondenspeelpark Steekterpoort. Er zijn vier meldingen binnengekomen van honden die braken nadat ze in aanraking kwamen met het water in de sloten.